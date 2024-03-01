Erbaa Belediyesinin 110 ton köpek maması alımı, yerel yönetimin şeffaflığı ve borç durumu hakkında soru işaretlerini artırıyor.

Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER GAZETESİ

TOKAT (İGFA) - Erbaa Belediyesi Borçları ve Köpek Maması Alımı Gündemde

Erbaa Belediyesi'nin finansal durumu ve yönetimin şeffaflığı, AK Parti Erbaa Belediye Başkan adayı Ömer Çetin'in gündeme getirdiği konular arasında. Belediyenin borç durumunun açıklanmaması ve 110 ton köpek maması alımı, Erbaa halkının merak ettiği başlıca konular.

BORÇ DURUMU MERAK EDİLİYOR

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün göreve başladığında belediyenin borçlarını afişe etmesi, şeffaflık adına önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.. Ancak, son dönemde belediyenin güncel borç durumuna dair bir açıklama yapılmaması, yerel halk ve Ömer Çetin tarafından eleştiriliyor. Çetin, Erbaa halkının borç durumunu görmek istediğini ve belediyenin bu konuda şeffaf olması gerektiğini vurguluyor.