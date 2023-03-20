Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.ANKARA (İGFA) - Fatih Erbakan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını, seçimlerde kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı.

Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdu.

Başvuru sonrasında YSK binasının önünde açıklama yapan Erbakan, "14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz, biraz evvel Yüksek Seçim Kurulu'muza başvurumu yaptım. Ülkemiz için, milletimiz için, bütün insanlık için bu adımlarımızın, bu kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.