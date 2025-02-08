Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Bursa’daki belediyeler arasında ilk imzalanan toplu sözleşme olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, “Yenişehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL’dir. İşçimize hayırlı olsun” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası, 150 belediye çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesini Yenişehir Belediyesi Tarihi Bina’nın önünde yapılan törenle imzaladı. Yenişehir Belediye Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz’un imzaladığı sözleşmeye göre Yenişehir Belediyesi’nde çalışan en düşük işçi ücreti net 42 bin 800 TL olması sağlandı. Aynı zamanda bugüne kadar almadıkları sosyal hakları da alan Yenişehir Belediyesi çalışanlarının yüzü gülerken Başkan Ercan Özel’e de teşekkür ettiler.

‘KOCAMAN BİR AİLEYİZ’

Sözleşmeyi imzalamadan önce kısa bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bizler, kendini Yenişehir’e hizmet etmeye adamış işçisiyle memuruyla kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, bizim için aynı değerdedir. Ve bizler, Yenişehir hizmetkârları olarak gece gündüz demeden, çalışmaya devam ederken, zamanımızdan ve ailemizden fedakarlık gösteriyoruz” dedi.

‘MUTLU ÇALIŞAN MUTLU YENİŞEHİR’

Yenişehir Belediyesi’nde bambaşka bir dönem başladığını vurgulayan Başkan Ercan Özel, “Size hiçbir şey eskisi gibi olmayacağının sözünü vermiştik. Bizler, söz verdiğimiz gibi Yenişehir’e hizmet eden her bir çalışanımızın hakkını gözettik. Aslında yöntem çok basit… Eğer çalışanınızı mutlu ederseniz, onun ailesini mutlu ederseniz, herkes mutlu olur. Özellikle belediyede bu politikayı uygularsanız, tüm şehir mutlu olur. İşte bu düşüncelerle oturduğumuz masada hiç zorlanmadan, anlaşma sağlayabildik" diye konuştu.

‘BELEDİYEYİ MALİ YÜK ALTINA SOKMADAN’

“Bugün burada aldığımız kararla Bursa’da toplu iş sözleşmesini imzalayan ilk belediye Yenişehir Belediyesi’nin olmuş olduğunu ilan ediyorum” diyerek konuşmasına devam eden Başka Ercan Özel, “Yapılan ekonomik planlar dahilinde Yenişehir Belediyesi’nin de bütçesini gözettik ve kurumumuzu da zora sokmayacak şekilde ücret politikamıza yön verdik. Haklarınızı verirken belediyemizi de mali yük altına sokmadan süreci tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK ÜCRET 42 BİN 800 TL

Sadece maaş artışı müjdesi vermediğini ifade eden Başkan Ercan Özel, “Bugün size, bugüne kadar hak ettiğiniz ancak alamadığınız tüm sosyal hakların da kazanıldığının müjdesini veriyorum. Daha önce geçici olarak verilen ve süresi biten 15 bin TL’lik sosyal paketinizin korunduğunu ve güvence altına alındığını, diğer tüm sosyal haklara eklendiğinin de müjdesini veriyorum. Sadece bu da yeterli değil, aynı zamanda yol ve aile yardımını da alacaksınız. Artık eşit, değil adil ücret alacaksınız. Bugüne kadar Olmayan kıdem hakkını Belediyemize getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yılda 48 gün olan ikramiye sayısını, 2025 yılı için 72 güne, 2026 yılı için ise 84 güne çıkartıyoruz. Yıllık izin ücretlerini de düzenleyerek arttırdık. Bugün, Yenişehir Belediyesi’nde 1 yılını doldurmuş bir işçinin en düşük ücreti artık 42 bin 800 TL olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerine son verdi.

‘İŞÇİ HAK ETTİĞİNİ ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYOR’

Başarılı bir belediyeciliğin motivasyonu yüksek çalışanlar ile mümkün olduğunu söyleyen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, “Çalışanlarını mutlu edemeyen, gönlünü kazanamayan Belediye Başkanları, vatandaşları hiç memnun edemezler. Yenişehir’in 7’den 70’e tüm vatandaşlarına, en güzel hizmeti sunan, her ihtiyaçlarında yanlarında olan Belediye Başkanımız Ercan Özel, biz çalışanlarının da her zaman yanındadır. Bugün burada belediye başkanımız Ercan Özel Sayesinde Yenişehir işçisi hak ettiği ücretin karşılığını almanın haklı gurunu yaşamaktadır. Ben çalışanlarımı bir aile olarak görüyorum, ben çalışanlarımı enflasyon karşısında ezdirmem, Benim işçimin ve ailesinin, mutsuz ve huzursuz olmasına gönlüm razı olmaz diyen Belediye Başkanımız Ercan Özel’e şahsım, sendikam adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘SÖZÜNÜZÜ TUTTUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Hizmeti İş Sendikası Yenişehir Baş Temsilcisi Cafer Köse de, “Yenişehir tarihinde görülmemiş bir hızla ve uzlaşı içerisinde anlaşmamızı bugün imzalıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel’in göreve geldiği gün söylediği çok önemli bir söz vardı. ‘Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak’ demişti. Sözünüzü tuttuğunuz ve işçinin yanında olduğunuz için, bizi, ailemizi, geleceğimizi, düşündüğünüz için, emek ve alın terine sahip çıktığınız için, işçiyi, enflasyona ezdirmediğiniz işçiyi dara düşürmediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Atılan imzaların ardından sevinçlerini saklayamayan işçiler, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı. Başkan Ercan Özel de çalışanların sevinçlerine ortak oldu.