Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği, 16 Ağustos 2023 günü T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na itiraz etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı ERÇED olan Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği yönetimi, bütünleşik kıyı alanları planına itiraz etti.

Dernek yönetimi tarafından Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne yapılan itirazda, Edirne-Tekirdağ-Kırklareli illeri bütünleşik kıyı alanları planına itiraz edildi.

Sözkonusu planlamanın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Kıyı Kanununa, Uluslararası Antlaşmalara, Planlama mevzuatına ve Kamu Yararına açıkça aykırı olduğunun altı çizilen itiraz dilekçesinde, "Öncelikle planların ilanı ve duyuru süreci, usulüne ve mevzuatına uygun yapılmamıştır. İlan sadece internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı BİR AYLIK İLAN SÜRESİ İÇİNDE Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkânsızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken bu planları tüm il ve ilçelerde, beldelerde, belediyelerde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Bu bölgesel planın ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur" ifadeleri yer aldı.

Planların yapım sürecinde planlara dair görüş alma ve tanıtım toplantıları yapılmadığı gibi halkın görüşlerinin de alınmadığına vurgu yapılan dilekçede, "Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkının ve kuruluşlarının katılımı sağlanmadığı gibi, planlamadan etkilenecek olan Muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Gerek 1/100 bin üst ölçekli çevre düzeni planının, gerekse bu plana uyumla hazırlanan 1/25 bin ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Planının vizyon ve ilkeleri yürürlükte iken ve varlığını sürdürürken, planlamanın kamu yararı aleyhine, şehircilik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır" denildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan Prof. Dr. Lale Balas tarafından hazırlandığı belirtilen, “EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ İLLERİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANI PLANLAMASI ARAŞTIRMA RAPORU SAHİL ŞERİDİ BATİMETRİK VE OŞİNOGRAFİK ÖLÇÜMLER UZMAN DEĞERLENDİRME RAPORU” adlı yayında şu konulara gönderme yapılarak, bilimsel araştırma etiğine uymadığı belirtildi.