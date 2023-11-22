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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya markası haline getirilen Erciyes A.Ş., Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kış ve dağ turizminde merkez olma yolunda Kayseri ve Erciyes’i tanıtma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılarak Kayseri ve Erciyes’i tanıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen TravelExpo Ankara Fuarı’na katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü.

Ankara’da 6’ncı kez düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Anadolu Sağlık Turizmcileri, Erciyes Kayak İşletmecileri Derneği, otelciler ve turizmciler ile birlikte Kayseri ve Erciyes’in zengin turizm potansiyeli tanıttı.

Kayseri’yi tüm yönleriyle turizm camiasına tanıtan Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kurduğu stant fuar organizatörlerinden ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru’ ödülünü aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. fuardaki çalışmaları ile ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru’ ödülüne layık görüldü.