Motosnow 250cc Altı kategorisinde Burak Arlı ilk sırada, Mert Koç ikinci, Taha Can Çataloğlu üçüncü oldu.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

TELEVİZYONLARDAN BÜYÜK İLGİ

İstikbal SNX TÜRKİYE, 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın bir çok yerinde canlı yayınlanacak. Türkiye’de ise, TRT SPOR YILDIZ’ın yanında hafta sonu bir festival havasında gerçekleşecek yarışlar bugün saat15.00, yarın ise 14.00’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak. Bununla birlikte SportsTV’de canlı yayınlarla heyecanı aktaracak.

Buna göre Motosnow 250cc Altı kategorisinde Burak Arlı ilk sırada, Mert Koç ikinci, Taha Can Çataloğlu üçüncü oldu. Motosnow 251cc Üstü kategorisinde Aleksandr Kurashev birinci olurken, Arif Şişman ve Mehmet Emin Musaoğlu takip etti. ATV kategorisinde ise Burak Kaya sıralamaya liderlik yaparken, Mesut Şen ikinci , Haktan Özkul'da üçüncü sırada yer aldı.