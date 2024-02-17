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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında “Sağlık Bilimleri Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek amacıyla hazırlanan protokol, iki üniversite arasında yapılacak her türlü akademik, teknik ve mesleki eğitim ve öğretim iş birliği ile proje gibi ortak çalışmaları kapsıyor.

İş birliği protokolü ile yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, üniversitelerin vereceği lisansüstü eğitim programları ile eğitim iş birliği kapsamındaki farklı eğitimlere katılma hakkı tanındı.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarının ardından iş birliği protokolü, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalandı.