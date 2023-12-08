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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizmine yönelik lokomotif olan yatırımı ve dünyaca üne kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere basınında yer aldı. Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere’nin köklü ve önemli gazetelerinden ‘The Telegraph’ta geniş yer buldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki yatırımları içerisinde bulunan turizme yönelik projelerini sürekli geliştirerek hem vatandaşların hem de Kayseri ile Türkiye’nin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, özellikle turizme yönelik çalışmalarında öne çıkıyor. Bu kapsamda dünyaca ünlenen Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere’nin The Telegraph Gazetesi’ne konu oldu.

Alf Alderson’un gezi yazıları kapsamındaki geniş yer verilen haberde, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki 112 kilometrelik pistleri, 19 modern teleferiği bulunan Erciyes’in, hesaplı aynı zamanda güzel bir keyif sunduğu yer aldı.

HABERDE AVANTAJLARI SIRALANDI

Geniş, açık ve hafif açılı kırmızı ve mavinin baştan çıkarıcı bir karışımının yanı sıra dört sihirli halı asansörü de dâhil olmak üzere çok iyi bir başlangıç olanaklarına sahiptir” ifadelerinin yer aldığı haberde, Erciyes’in ayrıca Kapadokya gibi Selçuklu eserleri gibi önemli turizm ve tarih değerlerine de komşu olduğu dile getirildi. Öte yandan kayak merkezinin ulaşım imkânlarının da çok iyi olduğuna yer verildi.