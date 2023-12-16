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Bootcamp Erciyes kapsamında, “Teknoloji ve Kariyer Günleri” Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes kapsamında ilki yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin ikincisi yapıldı.

400’den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz’ın “Bootcamp Erciyes Tanıtımı” ile başladı. Microsoft MVP Ödüllü Yazılım Eğitmeni Ömer Çolakoğlu’nun “Yeni Çağa Hazır Olmak”, BayGAMER Kurucusu Umut Bayır’ın “Oyun Sektöründe Az bilinenler” ve Bağımsız Oyun Geliştiricisi Selman Özkeçeci’nin “Kendi İşinin Patronu Olup Fırça Yemek” isimli oturumları ile devam etti.

Sonrasında ise Erciyes Teknopark firma yetkililerinin firma sunumları gerçekleşti. Sunumlar sonrasında Erciyes Teknopark Firmaları, katılımcılar ile birebir iş ve staj görüşmeleri gerçekleştirerek, yetenek havuzlarına yeni isimler kazandırdı.

Programın son oturumunda ise katılımcılar iş fikirlerini sunarak, fikirlerini hayata geçirmek üzere teknoloji takımlarını oluşturdular.