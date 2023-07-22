Erciyes Teknopark tarafından “Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi Üssü Programı” düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Erciyes Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız, Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile akademisyenler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti. Milletvekili Böhürler, şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birisi. Dünyanın geldiği yer itibariyle sağlık ve sağlık teknolojileri buna ilişkin yatırımlar ülkelerin şu anda en önem verdiği konular arasına girdi. Kayseri’nin gelişmiş bir sanayisi var. Nitelikli bir üniversitesi var ve sağlık alanında çok önemli yatırımları var. Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezi’ni ziyaret ettiğimde çok etkilenmiştim. Önemli bir bilim var orda. Bu bilim endüstriye dönüşebilir mi? Aslına tüm amacımız o.”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Teknopark Geliştirme Bölgeleri hakkında bilgiler verdi.

TOMTAŞ Projesinin AR-GE boyutunda lokomotif olmak istediklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknopark Geliştirme Bölgesi 2’nin yapımı tamamlandığında bölgenin akıllı sistemler olarak, yağmur suyundan enerjisinin üretimine kadar planlanmış, ödül alacağını düşündüğümüz bir bölge. Bu çalışmada sona gelmiş bulunmaktayız. Gerekli onaylarımız aldık. Teknopark Geliştirme Bölgesi 3’te Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde ciddi konumda bir yer. Arazi konumu da çok güzel bir yer. Ancak bizler Teknopark Geliştirme Bölgesi 4’e çok yoğunlaşmış bir durumdayız. Çünkü TOMTAŞ yapılanmasında Erciyes Teknopark olarak varız. Var olmak ile birlikte biz AR-GE boyutunda da lokomotif olmak istiyoruz. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile görüşmeler içerisindeyiz.

TUSAŞ’ın Kayseri’de yer almasını çok önemli buluyoruz. Üniversitemiz AR-GE Park’ta teknolojik Uzay Sistemleri ve Teknolojileri üzerine bir laboratuvar kurmuş durumundalar. Sağolsunlar onlara ilettiğimizde Teknopark Geliştirme Bölgesi 2’de de olacaklarını ifade ettiler.”

Konuşmasında TUSAŞ ile Birlikte Havacılık Enstitüsü açmaya karar verdiklerini de açıklayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Yaşanılan bu gelişmeler bizler için çok önemli. Bu gelişmelerin de şehrimizin sanayisine öncülük edeceğini düşünüyorum. Üniversiteye yakışanda budur. Eğer bir üniversite şehirde, şehrin dinamizmine, sanayi gelişmesine geride kalarak ayak uydurmaya ve peşinden koşmaya çalışıyorsa bu çok kötü bir şeydir. Ancak biz Erciyes Üniversitesi olarak, teknoparkımızdaki firmalarımızla, Üniversitemizdeki araştırma merkezlerimizdeki projelerimiz ile şehrimizin sanayisine yön verme hareketi içerisindeyiz. Bununla yetinmiyoruz. Ülkemiz ve dünya içinde projelerde olmak istiyoruz” diye konuştu.

Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ise konuşmasında Erciyes Teknopark hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Atıl Bişgin tarafından “Hassas Tıp ve Sağlık Biyoteknolojisi” konusunda sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından ise AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

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