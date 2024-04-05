Erciyes Üniversitesi sağlıkta, eğitimde ve araştırma süreçlerinde şehrine ve bölgesine hizmet veren, destek olan bir üniversite olma misyonuyla sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisinde yapımı devam eden çalışmaların geldiği son durumu tespit etmek amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri’ndeki çamaşırhane tesisini, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’ni, acil binasını ve Erciyes Teknopark Geliştirme Bölgesi 2’yi ziyaret ederek, inşaat ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

En iyisi için Kampüs içerisindeki çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, çağın getirdiği yenilik ve gerekliliklere uygun şekilde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hizmet etmenin üniversitelerin görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Üniversitemizde devam eden bakım, onarım ve inşaat süreçlerimiz var. Onları yerinde takip etmek ve eksiklerin giderilerek bir an önce tamamlanmasını sağlamak amacıyla incelemelerde bulunuyoruz. Üniversitemizde hayırlara vesile olacak, güzel hizmetler verecek birimlerimizi kısa süre içerisinde hayata geçirmiş olacağız” dedi.

TGB 2 İnşaatının Yüzde 30’u Tamam!



Teknopark Geliştirme Bölgesi 2’nin 1. etabı olarak ihale sürecinin tamamlandığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, inşaatın şu anda yüzde 30’unun tamamlandığını ifade etti.

Teknopark Geliştirme Bölgesi 1’de 300’e yakın firma bulunduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Altun, alanın artık yetersiz kaldığına ve ilave ofis alanlarının bulunamadığına dikkati çekerek, bu nedenle burada özellikle hangar olarak projelendirmeler ve villa olarak ofislerin yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi, “Biz bu projeleri bir an önce toparlamak ve hizmete sunmak için gayret içerisindeyiz” dedi.

Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’nin Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi

Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’nin bayramdan sonra açılması planlanıyor.

20 yılı aşkın süredir hizmet veren Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’nin yenilenmesinin söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Fatih Altun, yenilenme sürecinin yüzde 90’ların üzerinde olduğunun ve büyük ihtimalle bayramdan sonra hizmete açılacağının müjdesini vererek, hastanenin yenileme çalışmalarını üstlenen Turkuaz Seramik ailesine ve Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya’ya teşekkür etti.



TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİS EK BİNASI’NIN YAPIMI TAMAMLANIYOR

Tıp Fakültesi Acil Servis Ek Binasını da gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Altun, “Kayseri’nin hastane hizmeti noktasında ciddi bir şekilde acil servise ihtiyacı vardı. Şu anda acil ek binamızın inşaat süreci tamamlandı. Son olarak giriş kısmının düzenlemesi yapılıyor. Gerçekten modern imkânlara sahip güzel bir acil oluşturuldu. Acil servisimizin de kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

HASTANE POLİKLİNİK BÖLGESİ’NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hastane Poliklinik Bölgesi’nde de incelemelerde bulunan Prof. Dr. Altun, yapım sürecinde desteğini esirgemeyen ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan hayırseverlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu bölgede hem sağlık turizmini kapsayan hem de kendi hastalarımızın hizmet alabileceği bir yenilenme alanımız söz konusu. Yenilenme süreçleri ve yeni hastane projesi oluşturulması safhasına kadar hizmet kalitesinin aksamaması için çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kampüste Yeni Kavşak Çalışması

Son olarak Erciyes İlköğretim Okulu’nun çevresinde yapılması planlanan kavşakta incelemede bulunan Rektör Altun, burada oluşan trafiği rahatlatmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.