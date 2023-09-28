Kayseri'nin önemli arterlerinden biri olan Hacılar- Erciyes yolu yapım projesinde önemli bir viraja daha girildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hacılar için birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyes yolu yapım projesinin sadece Hacılar için değil, aynı zamanda Kayseri için de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Erciyes yolu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, "Yolumuz, Develi ile Kayseri merkezi gibi önemli bölgeler arasındaki bağlantıyı güçlendirecek. Bu proje, iş dünyası, hastaneler ve diğer önemli tesisler için daha hızlı ve verimli bir ulaşım sağlayacak" dedi.

Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi yol, medeniyetin temel taşlarından biri ve geçmişte yaşanan acı olaylar bu gerçeği daha da vurguluyor. Biz göreve geldiğimizde, bu yolun güncellenmesi ve genişletilmesi gerektiğini biliyorduk. Halkımızın bu konudaki taleplerini de göz önünde bulundurduk. Siyasette önemli bir ilke vardır: Makul talepleri takip etmek ve gerçekleştirmektir. Biz, bu ilkeyi hem makul taleplerle hem de etkili bir takip yöntemiyle uygulayarak Erciyes Yolu projesini hayata geçirmeye karar verdik. Hacılar - Erciyes Yolu projesi, 2023 Türkiye'sine yakışır bir altyapı oluşturmak amacıyla yürütülen büyük bir projedir. Bu proje, hem imar uygulamalarını düzene sokmuş olacak hem de vatandaşlarımızın daha rahat ve hızlı bir şekilde Erciyes Dağı'na ulaşmasını sağlayacaktır. Toplamda 8 kilometrelik bir yol olan Erciyes Yolu'nun yapım sürecinde karayolu kamulaştırma işlemleri ve yol açma işlemleri titizlikle takip ediliyor."