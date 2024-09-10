2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya U-16 Milli Takımlarının katılacağı turnuva 14, 16 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecek.KAYSERİ (İGFA) - 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık döneminde futboldan basketbola, beysboldan yüzmeye birçok spor dalında profesyonel takımların tercihi olan Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi, tam donanımlı tesisleri ve standartları sağlayan sahaları ile spor organizasyonlarının da adresi oluyor.

Bu kapsamda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projesi ile dolu dolu bir yaz sezonu geçiren ve Erciyes’i yaz aylarında da sporun merkezi haline getiren Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi, U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

1850 metre yükseklikte Erciyes Dağı’nın eşsiz doğası ve tertemiz havasında spor hizmeti veren Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi, 14, 16 ve 18 Eylül günlerinde düzenlenecek U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nda Türkiye başta olmak üzere Portekiz, Danimarka ve Romanya U-16 Milli Takımlarını ağırlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2024 ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye yakışır bir turnuvaya hazırlanan Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi, heyecan dolu müsabakalara sahne olacak.

Futbol tutkunlarının da seyirci olarak takip edebileceği turnuva takvimi ise şu şekilde belirlendi:

Turnuvanın açılış maçında, 14 Eylül Cumartesi saat Danimarka-Portekiz U-16 Milli Takımları karşı karşıya gelecek. Devamında ise 14 Eylül Cumartesi saat 16.00’da Türkiye-Romanya, 16 Eylül Pazartesi saat 13.00’de Portekiz-Romanya, saat 16.00’da Türkiye-Danimarka karşılaşmalarında futbol heyecanı yaşanacak. Turnuva, 18 Eylül Çarşamba saat 11.00’de oynanacak Danimarka-Romanya ve Türkiye-Portekiz maçları ile tamamlanacak.