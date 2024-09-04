Kayseri, Anadolu’nun incisi Erciyes’te dünyanın en büyük ve zorlu rally organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid’e ev sahipliği yaptı. Mersin’den Van’a uzanan 2 bin 200 kilometrelik parkurun önemli duraklarından biri olan Erciyes’te, yarışların ikinci gününde, 11 ülkeden 91 yarışmacı kamp yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın girişimleri ile 2024 ACES Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri, TransAnatolia Rally Raid 2024’e ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 14’üncsü düzenlenen ve 31 Ağustos’ta Mersin’den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024’ün 7 Eylül’de Van’da sona erecek parkurundaki duraklarından biri de Anadolu’nun incisi Erciyes oldu.

Sadece kış aylarında değil yaz aylarında da zirve tırmanışı, yürüyüş, bisiklet çadır kamp, atv safari, atlı gezinti, off-road gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkân sunmanın dışında ulusal ve uluslararası organizasyonlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler ile dört mevsim alternatif sporun yapıldığı güzel bir mecra haline gelen Kayseri Erciyes, uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

2 Eylül Pazartesi sabahı Aladağ kamp alanından start alan yarışmacılar, Derebağ, Erciyes ve Tekir etaplarında 236 km'lik zorlu bir parkuru geçerek Erciyes'teki kamp alanına ulaştı. 2 bin 200 kilometrelik zorlu bir parkur kat eden yarışçılar, Erciyes Dağ’ının eşsiz manzarası ve nefes kesen serin yaz gecesinde, Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, kamp kurdu.

Erciyes, doğası ve zorlu arazi şartlarıyla yarışmacılara unutulmaz bir deneyim sunarken, kamp alanında geceyi geçiren yarışmacılar, Erciyes’te eşsiz bir gün doğumu ile yeni bir maceraya tekrar başladı. Erciyes'ten aldıkları startla günün ilk ışıkları altında yola koyulan yarışmacılar, bu eşsiz dağın eteklerinden geçerek yola koyuldular.

Erciyes'in bu yılki parkurda önemli bir durak olması, dağın sadece kış sporları için değil, aynı zamanda motor sporları için de mükemmel bir mekân olduğunu gösteriyor. Yarışmacılar, Erciyes'in zorlu parkurlarında sınırlarını zorlayarak hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de motor sporlarının heyecanını doyasıya yaşadı.

Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu’nun eşsiz coğrafyasında gerçekleşen, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında planlanan ve Mersin’den start alan yarışların 2 bin 200 kilometrelik parkurunda, Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan yarışçılar nefes kesen tarihi ve doğal güzelliklerle tanışacak.

Doğa, macera ve sporu tek yarışta sporseverlere sunan ve bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid, sırasıyla İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri’nin ardından Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finişe ulaşacak şekilde planlandı.