Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Toptancı Hal Kompleksi Anahtar Teslim Töreni’ne katılarak, komisyonculara işyerlerinin anahtarlarını teslim etti.MERSİN (İGFA) - Erdemlili üretici, komisyoncu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene Başkan Seçer’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’ye mensup belediye meclis üyeleri ve temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) bürokratları katıldı.

Temeli 16 yıl önce atılan ve çalışmaları Mersin Büyükşehir tarafından yeniden başlatılan Hal Kompleksi’nin içerisinde 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi, toplantı salonu, kantin, sandık depolama alanı, kantar ve güvenlik binası yer alıyor.

Seçer: “İşte Türkiye’nin özlediği tablo bu; birlik ve beraberlik”

Konuşmasına Erdemli için değerli ve önemli bir tesisi açacaklarını belirterek başlayan Başkan Vahap Seçer, katılımcılar arasında CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Erdemli Belediye Başkanı Mehmet Mavi gibi kendi partisine mensup isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP ve İYİ Parti temsilcilerinin de olduğunu belirterek “İşte Türkiye’nin özlediği tablo bu; birlik ve beraberlik. Her şeyin başı birlik, beraberlik. Bir olursak, birlik olursak, iri olursak, diri olursak açamayacağımız kapı, aşamayacağımız engel yok. Amacımız ülkemizi kalkındırmaksa, Mersin’e, Türkiye’ye, milletimize hizmet etmekse; gelişiriz, kalkınırız, refah düzeyimiz artar. Her alanda dünya ile rekabet ederiz. Her siyasetçinin böyle düşünmesi lazım. Ben belediye başkanınızım, benim için 16 bin kilometrekare alan içerisinde hangi siyasi görüşten, mezhepten, meşrepten, etnik yapıdan olursa olsun her yurttaşım bir. Onu ‘Kardeşim’ diyerek kalbime, bağrıma basarım” diye konuştu.

Açılışı yapılan halin temelini atan geçmiş dönem Erdemli Belediyesi Başkanlarından Musa Mutlu’nun yanı sıra ilk günden beri emek vermiş tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Seçer, “Yaklaşık 14 yıllık süre içerisinde belediyelerimizde görev yapan Sayın Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçiliğin meşakkatli olmasının yanı sıra kazanılan her kuruşunun helal olduğu bir meslek olduğunu vurgulayan Seçer, komisyonculuk mesleğinin de zorlu olduğundan söz ederek, “Bu iş sabahın ayazında ve kör karanlığında başlar, komisyoncunun düzeni olmaz. Yaşam düzeni bozulur, gündüz yatar, gece çalışır. Böyle meşakkatli bir iştir. Sattığı ürünün fiyatını hem alıcıya hem temsil ettiği üreticiye beğendirmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Halin geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrasında kente gelen depremzedelere yaklaşık 1 yıl boyunca ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Seçer, “Burası insanlara zor gününde ev sahipliği yaptı” dedi. Yaklaşık 60 dönüm üzerine yapılan Erdemli Toptancı Hali’nin 88 milyon TL’ye mal olduğunu ancak güncel rakamlarla 200 milyon TL maliyetinin olacağını dile getiren Seçer, tesis içerisinde bulunan 105 işyerinin hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

“Biz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz”

Erdemli’nin tarımsal üretimin yoğun olduğu bir bölge olduğunun ve bu üretimin de raf ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle gerçekleştirildiğinin altını çizen Seçer, “Ben her fırsatta Erdemli’yi çok sevdiğimi söylerim. Çünkü çalışkan insanı seviyorum. Bu bölge önemli ve değerli ürünler üretiyor, ekonomiye katkı sunuyor, Erdemli kazanıyor, Mersin kazanıyor ama yurtdışına ihraç kalemi olarak gittiği zaman da Türkiye kazanıyor. Onun için bu bölgeyi seviyorum, takdir ediyorum. Çalışkan insan çalışkan insanı sever. Biz çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin geleceğine, aydınlık yarınlarına inanıyorum”

Anamur, Bozyazı ve Mut Hali için de çalışmaların süratle devam ettiğini ve tahsis beklediklerini dile getiren Seçer, “Bu bölgenin her tarafında üretim var. Bunun değerini bilmek lazım. Liman var, sanayi var. Türkiye adına umutlarım çok fazla. Türkiye’nin geleceğine, aydınlık yarınlarına inanıyorum” dedi. Üreticinin ürünlerinin en az hasar ile toptancı hallerine ulaşması için Büyükşehir olarak 5 yıl içerisinde önemli yol çalışmaları yaptıklarından söz eden Seçer, Erdemli ilçesinde şimdiye kadar 145 bin ton asfalt kullanarak yaklaşık 300 kilometre sathi kaplama, 60 bin metrekare de kaldırım çalışması yapıldığını aktardı.

“Biz kaynaklarımızı israf etmeyiz”

Yapılan hizmetlerin hiçbir ayrım gözetilmeden herkese ve her bölgeye eşit ve uygun şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Seçer, “Bu seçim Türkiye’ye bir mesaj vereceğim. İnsanlara ayrım yapmadan, ‘Oy verdin, vermedin’ demeden hizmet götürürsen onun kalbine girersin. Ben buna yürekten inanıyorum” diye konuştu. Hizmetlerde kullanılan kaynakları oy devşirmek adına israf etmediklerini de sözlerine ekleyen Seçer, “Biz kaynaklarımızı israf etmeyiz. Yılın başında hangi yatırımı programa aldıysak onu yıl boyunca disiplinle götürürüz. Onun için 5 yıldır mevcut kasamızı aldık, borç harç demedik, dimdik durduk, gelen gelirlerle sizlere yatırım yaptık. Geriden gelmiş, öteden gitmiş borçların da tamamını ödedik” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal Hizmetler Dairemiz Türkiye’nin en iyi çalışan tarım dairelerinden biridir”

Tarımsal destekleri önemsediklerini ve geride kalan 5 yıl içerisinde fide-fidan desteğinden sulama borusu desteğine, küçükbaş hayvan desteğinden güneş enerjisi paneli desteğine birçok kalemde üreticinin yanında olduklarını hatırlatan Seçer, bu desteklerden 13 ilçedeki tüm üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda adalet içerisinde faydalandırıldığını kaydetti. Seçer, “Tarımsal Hizmetler Dairemiz bana göre Türkiye’nin en iyi çalışan tarım dairelerinden biridir. Bunlarla da övünç ve gurur duyuyorum” dedi.

“13 ilçemizin hepsi bize eşit mesafede, hiç fark yok”

Törene gelen ve köylerde yaşayan kadınlara kısa süre içerisinde Erdemli’de hizmete açılacak olan Hanım Evi’nin müjdesini de veren Seçer, “İlkini Tarsus’ta açtık ama ikincisini Erdemli’ye açıyoruz, Silifke’ye, Anamur’a, Bozyazı’ya, Aydıncık’a, Mut’a da açacağız. 13 ilçemizin hepsi bize eşit mesafede, hiç fark yok” diye konuştu.

“Erdemli Otogarı için tahsis bekliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erdemli halkına yeni bir otogar yapmayı en az onlar kadar istediğini ancak yapılacak yer konusunda ilçe belediyesi ile farklı düşündüklerini ve gelinen noktada Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden tahsis beklediklerini söyleyen Seçer, “Tahsisin verilmesi halinde 1 yıl sürmez, hemen yapılır. Milli Emlak Genel Müdürü’ne söyledim, Bakan Bey’e söyledim. Önümüzdeki günlerde bunu da kendisinden rica edeceğim. Diyeceğim ki ‘Erdemli halkının selamı var Sayın Çevre Bakanımız, sizden bunu istirham ediyorlar. Şunun tahsisini bir an önce verin de biz de buranın bir önce temelini atıp inşaatını bitirelim’ ” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, ikinci dönem altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi

Başkanlığının ikinci döneminde il genelinde olacağı gibi Erdemli ilçesinde de çok önemli su, kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımları olacağını müjdeleyen Seçer, şu ana kadar MESKİ tarafından yaklaşık 200 milyon TL’lik çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Seçer, “Tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızın toplamı 1 milyar 687 milyon TL. Tömük ve Arpaçbahşiş’te kanalizasyon ve arıtma tesisi ihtiyacı var. Mezitli içme suyu şebekesinin ihalesine 29 Şubat’ta çıkıyoruz. Kargıpınarı-Çeşmeli Mahalleleri Ortak Derin Deşarj Projesi ve Kızkalesi Mahallesi Derin Deniz Deşarjı Projesi başlayacak. Limonluda arıtma var. Önceki dönemde yapılmış ama kanalizasyonda sorun var. İller Bankası yapmış fakat sistem başlamadan çökmüş. Çünkü yanlış proje. Biz 5 yıldır uğraşıyoruz. Ama buradan orada oturan hemşehrilerime bir müjdem; 2. dönemimizde İller Bankası ile uzlaşmayı beklemeden vatandaşımız mağdur olmasın diye MESKİ’nin kendi imkan ve kaynaklarından Limonlu kanalizasyon problemini de sizlere çözme sözü veriyorum” dedi.