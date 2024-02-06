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CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin ve partililer, Tellioğlu ailesiyle birlikte 6 Şubat depreminin birinci yılında, depremde hayatını kaybeden eski ilçe başkanları İlter Tellioğlu'nu Hatay Payas Asri Mezarlığı'nda andı.HATAY (İGFA) - Depremin birinci yıl dönümünde yapılan anma töreni, CHP Payas İlçe Başkanlığı tarafından "ahdi vefa" anlayışıyla organize edildi. Erdinç Keskin, törenden sonra yaptığı açıklamasında, "Bugün burada, deprem felaketinde kaybettiğimiz değerli başkanımız İlter Tellioğlu ve bu felaketin aramızdan aldığı tüm canları anmak için toplandık. Depremin izlerini hala üzerimizde taşıyor, kaybettiklerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

TOPLUM OLARAK AFET BİLİNCİNİ ARTIRMALIYIZ Depremden alınması gereken derslere vurgu yapan Başkan Keskin, "Depremin yaralarını sarmak, unutulmaması gereken dersleri hatırlamak ve gelecekte daha dirençli bir toplum oluşturmak adına bir aradayız. İlter Tellioğlu'nu ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum," ifadelerini kullandı.

CHP Payas İlçe Başkanı, deprem felaketinin birinci yılında, tüm vefat edenler için Fatiha okuyarak, depremin bıraktığı derin izleri ve unutulmaması gereken derslere vurgu yapan Keskin, "Deprem, bize doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattı. Afet yönetimi ve dayanıklı altyapı konularında daha fazla çalışmalı, toplum olarak afet bilincini artırmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.