Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin kurucu başkanı Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.ANKARA (İGFA) - Siyasi gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

Avukat Aydın, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/hsynaydn/status/1851538467865383007