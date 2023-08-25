Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde yaptığı konuşmada “Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler, Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin" dedi.BİTLİS (İGFA) - Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sene sonra bizleri, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda tekrar buluşturan Rabb'imize hamdediyorum. Malazgirt'in temsil ettiği değerlere samimiyetle sahip çıkan Ahlat halkını, canıgönülden tebrik ediyorum. Özellikle, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyor, her birinin alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün bir kez daha "demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların" destanına şahitlik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi anlamak, bizi tanımak isteyenler, hiç uzağa gitmesin, buraya gelsin. Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler, Ahlat'ı ve Malazgirt'i ziyaret etsin" dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olan depremlerle sarsıldığı, akabinde rekabet seviyesi yüksek bir seçim geçirdiği şu süreçte, ülke olarak, böyle bir kardeşlik seferberliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara "Şimdi hep beraber 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları, şu anda maalesef adeta çöp, çukur, çamura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz? Öyleyse kaldıralım ellerimizi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında beraberindekilerle han çadırına geçti.

Alanda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de gösteri düzenledi.