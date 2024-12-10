Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen "Anadoludakiler" projesinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergiyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Anadoludakiler projesinin sergisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 81 ilde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi; Türkiye'nin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahallî üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1866539162163126315

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor; projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerin ve kültür değerlerinin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni etti.