Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturum gerçekleştiren D-8'in 11'inci zirve toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de İsrail yaymacılığının olduğunu belirterek, hukuksuzluklara karşı çok güçlü tepki verilmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Mısır'da açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İsrail saldırganlığı hedefinde olduğunun altını çizdi.

D-8 11'inci Zirve Toplantısı Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu https://t.co/anODza7wPz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 19, 2024

Erdoğan, "Suriye'de İsrail yaymacılığı olduğunu belirterek, hukuksuzluklara karşı çok güçlü tepki vermeliyiz" dedi.