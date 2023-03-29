Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret için saat 14:00 sıralarında BBP Genel Merkezi'ne geldi.

Destici, Erdoğan'ı BBP Genel Merkezi binasının önünde karşıladı. İki lider basın mensuplarına birlikte poz verdikten sonra görüşme için parti binasına geçiş yaptı.

İki liderin görüşmesi bir buçuk saate yakın sürdü. Destici görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Destici'nin açıklamaları şöyle...

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partileri ziyaret ediyor. Kendilerine ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikli konumuz deprem bölgesiydi. Yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuşup, kendi faaliyetlerimizi, çalışmaları ve sahada gördüklerimizi paylaştık. Kendisi de kendi izlenimlerini bizimle paylaştı. Ortak ziyaretlerimiz de oldu. Bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Bölgede deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin barınma ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, giyecek, sağlık konularında eksiklik yok. Bütün kurumlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar.

İkinci gündem maddemiz, seçime gidilirken pek çok kesimimizin talepleri var. Biz de BBP olarak milletin sesiyiz. EYT'lilerin sesi olduk, 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk, taşeronların sesi olduk; şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getirenlerin talepleri var.