Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, eğitimde dijital dönüşümün önemini vurguladı. FATİH Projesi ile Türkiye’nin etkileşimli tahta kurulumunda dünya lideri olduğunu belirten Erdoğan, dijital zorbalık ve bağımlılık risklerine karşı uyarılarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde eğitimde teknolojinin rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve FATİH Projesi ile dijital eğitim altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, teknoloji kullanımını teşvik ederken gençleri “dijital derebeylerin insafına” terk etmeyeceklerini vurguladı.

EĞİTİMDE DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Erdoğan, FATİH Projesi kapsamında 21 bin 576 okulun ağ altyapısının tamamlandığını, 13 bin 800 okula yüksek hızlı fiber internet sağlandığını ve bu hizmetin 18 bin okula daha ulaştırılacağını duyurdu. Türkiye, 626 bin 441 etkileşimli tahta ile dersliklerinde bu teknolojiyi kullanan ilk ve tek ülke konumuna geldi. Ayrıca, 503 yenilikçi sınıf ve robotik kodlama kitleri, 3D yazıcılar gibi donanımlarla desteklenen 1.980 bilişim teknolojileri sınıfı güncelleniyor; 1.500 yeni sınıf ile toplam 3 bin 480 modern sınıf kurulacak.

YERLİ GİRİŞİMLER KÜRESEL ARENADA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK iş birliğiyle 100’den fazla yerli girişimin küresel düzeyde rekabet edebilir hale getirileceğini belirten Erdoğan, veri güvenliği için BİP ile MEB arasındaki iş birliğinin artırıldığını söyledi.

DİJİTAL ZORBALIK VE BAĞIMLILIK UYARISI

Erdoğan, yapay zekânın iş yükünü azaltan bir araç olması gerektiğini, ancak hazırcılığa alıştırması halinde bağımlılık yaratabileceğini ifade etti. “Dijital zorbalık ve linç kültürü, çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor” diyen Erdoğan, bu risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

2011’de başlayan FATİH Projesi’nin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha ileri bir seviyeye taşındığını belirten Erdoğan, öğrencilerin modern ve katılımcı öğrenme ortamlarından faydalandığını söyledi. EBA’nın öğrenci ve öğretmenlere güçlü bir dijital destek sunduğunu ekledi.