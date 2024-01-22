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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki İlk Türk Astronotu Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yapıldı. Görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Gezeravcı, ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Eroğan'la gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yoluyla görüştü.

İlk Türk Astroanot Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deneyler hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev için en uygun aday olarak orada bulunmasından kıvanç duyduklarını belirterek, insanlı ilk uzay misyonunun bir bilim misyonu olmasının kendileri için de önemli olduğunu kaydetti. Erdoğan, Gezeravcı'nın çok farklı alanlarda gerçekleştireceği deneylerin başarılı olmasını diledi.

Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi bekleniyor.