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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız" diyen Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır" diye konuştu.

Basın mensuplarının "Sizi de keyfiniz çok yerinde gördük" yönündeki söylemine de "Her zaman" yanıtını verdi.