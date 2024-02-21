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Keşan İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca, belediye tarafından yapılan bazı uygulamaların muhtarlık tarafından yapılıyormuş gibi eleştirilmesine yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla belediyenin yaptığı bazı uygulamaları muhtarlık yapıyormuş gibi eleştirilmesine adeta isyan etti.

Karaca’nın paylaşımı şöyle: “İsteyen istediğini araştırabilir. Sanırım hala köy sanılıyor burası belediye karar verip uyguluyor. Mezarlık içinn yapılan çalışmada defalarca itiraz ettim, en son yaptığım itirazımda gelip tekrar bakıldı ve hata yapıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine teller tekrar sökülüp arıların olduğu yerden eski sınıra çekilecektir. Tarlalar da 18 madde uygulamasından düşmüştür. Kimse belediyenin yaptığı işi benım üzerime yıkmaya çalışmasın. Herkese doğru yolda yürüyebilmeyi dilerim.”