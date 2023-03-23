Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı. Kavakcı ile birlikte Süleyman Gökçe de görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa Kavakcı ile Süleyman Gökçe, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı gibi daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.