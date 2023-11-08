Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi için gittiği Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin detaylarını paylaştı.

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabaları ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dâhil olmak üzere endüstriyel iş birliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.