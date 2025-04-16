Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen adaylarına müjde verdi. Erdoğan, 10 bini Millî Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığını müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 bin yeni öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirterek, "Millî Eğitim Bakanlığımız atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak. Bu vesileyle göz bebeğimiz olan evlatlarımızı kendilerine emanet ettiğiniz kıymetli öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.