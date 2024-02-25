Partisinin Adana'daki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında adeta bir destan yazdığına dikkati çekerek, bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruduğunu ve güçlü savunma sanayii ile dünyada söz sahibi olduklarını söyledi.ADANA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"DIŞ POLİTİKADA ETKİNLİĞİMİZ ARTTI"

Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayiinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımız azaldıkça dış politikada etkinliğimiz artmıştır. Göreve geldiğimizde yüzde 80 oranında başkalarına muhtaç durumdaydık. Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız" dedi.

Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar meselesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. İHA ve SİHA'lar ile dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Güçlü savunma sanayii ile dünyada söz sahibi olduk. Geçtiğimiz günlerde KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Tüm dünya KAAN'ı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor" diye konuştu.

"UÇAK GEMİMİZİN BİR ÜST SEGMENTİNİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıllarda daha modernini, daha güçlüsünü ve ilerisini yapacaklarını belirterek, "Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız, Deniz Kuvvetlerimiz var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi artırırken dost ülkelere örnek oluyor. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edceeğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, parti için kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemediklerini söyledi.

Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir" dedi.