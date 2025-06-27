Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkardığını, Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleriyle bölgesel ticareti ve istihdamı güçlendireceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ulaşım altyapısındaki dönüşüm ve küresel ticaretteki stratejik hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol mesafesinin bugün 29 bin 742 kilometreye ulaştığını vurguladı.

ORTA KORİDOR’UN 75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYELİ

Hürmüz Boğazı ve hava sahalarındaki gerilimlerin güvenli ulaştırma güzergahlarının önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor’un demiryolu üzerinden 75 milyar dolarlık ticaret hacmi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Orta Koridor projelerinin hayata geçirilmesiyle 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişilik istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu https://t.co/wmqQ7lgGhR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 27, 2025

KALKINMA YOLU İLE BÖLGESEL EKONOMİ CANLANACAK

Kalkınma Yolu Projesi’ne de değinen Erdoğan, bu projeyle Türkiye’nin jeopolitik avantajlarını bölgesel bir ekonomik kazanca dönüştüreceğini söyledi.

Projenin, Irak’ın Faw Limanı’na gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasını sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalkınma Yolu’nun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak, istihdama katkısı ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulacak” dedi.