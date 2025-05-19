Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümünde, gençlerin enerjisiyle “Türkiye Yüzyılı”nı inşa edeceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımının atıldığı bu özel günü kutlayan Erdoğan, gençlere olan inancını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “19 Mayıs, ecdadımızın inanç ve azimle başlattığı bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda ileriye taşıyarak ecdadımızın kutsal emanetine sahip çıkıyoruz” dedi.

Gençleri geleceğin mimarları ve değişimin itici gücü olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle ‘Türkiye Yüzyılı’ damgasını vuracağına inandığını söyledi.

https://twitter.com/iletisim/status/1924329213240254525

“GENÇLERE BARIŞ VE MÜREFFEH BİR ÜLKE”

Gençlerin potansiyelini keşfetmeleri için bilimden sanata, spordan teknolojiye her alanda imkân sunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısır tartışmalarla kaynakları boşa harcayan sorunları çözüyoruz. Gençlerimize barış, huzur ve yüksek teknolojiyle donatılmış müreffeh bir ülke bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin her başarısında gençlerin katkısını teslim ettiklerini vurgulayan Erdoğan, gençlerin düşlerini gerçekleştirmeleri için desteklerinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını, “19 Mayıs Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum” sözleriyle tamamladı.