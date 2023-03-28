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Erbakan, "Biz milletimize 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' sözünü söyletmemek adına Cumhur İttifakı’na dahil olduk" demişti.

Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Genel Başkan Fatih Erbakan'a 'nezaket ziyareti'nde bulunacağını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçen hafta önce cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuş ve ardından adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

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