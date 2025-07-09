Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit şehitlerini anarak terörsüz Türkiye hedefini yineledi. Erdoğan, grup toplantısında İklim Kanunu’nun yerliliğini savunarak CHP’ye yüklendi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasına, Pençe-Kilit Harekâtı’nda 6 Temmuz’da mağaradaki metan gazı nedeniyle şehit olan 12 askerin acısıyla başladığını belirterek, Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşının aranması sırasındaki kaybı hatırlattı. Şehitleri rahmetle anarak, “Onlar cesaretleriyle değil, faziletleriyle de öne çıktı. Hatıralarını yaşatacağız,” dedi. Tedavi altındaki askerlere şifa dileyip, tüm şehitlere minnet sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerine ulaşarak şehitlerin fedakârlıklarını taçlandıracaklarını vurguladı.

“Şehitlerin hatırasına gölge düşürmeden, bu kanlı prangayı söküyoruz. Kardeşlik destanını güçlendiriyoruz” ifadesini kullan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti ile verimli görüşmeler yapıldığını, olumlu gelişmelerin beklendiğini belirterek, sürecin sabote edilmeden tamamlanmasını temenni etti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu cennet vatanın, bu şanlı bayrağın bize kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız.Önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin fedakârlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz. pic.twitter.com/RwC3S28wEc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 9, 2025

İKLİM KANUNU VE ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına değinerek, 3 bin 282 yangına 27 uçak, 105 helikopter ve 25 bin personel ile müdahale edildiğini, 20 büyük yangının kontrol altına alındığını belirtti. İzmir Ödemiş’te şehit olan orman işçilerine rahmet diledi. İklim Kanunu’nun yerli ve milli olduğunu, afet zararlarını azaltmak ve temiz teknolojiyi yaygınlaştırmak için hazırlandığını söyledi.

Konuşmasında “Tarım yasaklanacak” gibi iddiaları “şuursuzluk” olarak nitelendirip, Paris Anlaşması’na yönelik eleştirileri sinsi operasyonlara bağladı.

CHP’YE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin 1950’den beri milletin iradesine karşı olduğunu savunarak, “Demokrasiden anladıkları darbe ve kargaşadır. CHP’nin hırsızlık ve rüşvet çarkı deşifre oluyor” dedi. İzmir kooperatif skandalını örnek gösteren Erdoğan, “Baklavayı bile kirlettiler. Yargı parti ayrımı yapmadan hesap soruyor” dedi.

“TOKİ’yle yarışacak vizyon projemiz” dedikleri İzmir’deki kooperatif skandalında failler de mağdurlar da feryatlarını CHP Genel Merkezine duyuramadığı için hakkını mahkemelerde arayanlar da CHP’li" diyen Erdoğan, "Söz konusu kooperatif, CHP yönetiminin “bu modeli Türkiye’nin her iline yayacağız” diyerek örnek gösterdiği bir proje… Hani derler ya güler misin, ağlar mısın! Bunlarınki tam o hesap. Yüz yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi... Neticede yüzlerce mağdur son çare olarak gidiyor, yargıya başvuruyor. Yargının tek yaptığı, önüne gelen bu şikâyetlerin gereğini yerine getirmekten ibaret. Yani ortada siyasi değil, tamamen hukuki bir süreç var. Ve bu sürecin hiçbir tarafında hamdolsun biz yokuz" diye konuştu.

CHP’nin erken seçim çağrılarını reddeden Erdoğan, “2028 ve 2029 seçimleri zamanında yapılacak. Sandık namustur,” vurgusu yaptı. Muhalefetin karanlık mahfillerle iş birliğini eleştirerek, milletin iradesine sahip çıkacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve ekonomi önceliklerini vurgulayarak, deprem ve terör gibi maliyetlere rağmen milletin hakkını koruduklarını söyledi. CHP’nin hırsızlık çarkının ekonomiye faturasını eleştirip, “Rüşvetin hesabı sorulacak,” dedi.

AK Parti milletvekillerine teşekkür ederek, yasama yılının sonuna kadar 4 kanun teklifinin yasalaşmasını hedeflediklerini ifade etti.