Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde hedeflerinin en ideal adayı tespit için seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii’ne gitti.

Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde yapacağı Türkiye ziyareti ile ilgili soruya cevap verdi.

Erdoğan, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesajı

Erdoğan, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili ise, "Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" dedi.

Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" diye konuştu.