Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından Mavi Bayrak ile ödüllendirilen Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı, düzenlenen törenle mavi bayrağına kavuştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki mavi bayraklı plajların sayısına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirlediği 33 kriteri yerine getiren Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı, mavi bayrağına kavuştu. Plajın mavi bayrağı gerçekleşen törenle Kumyalı sahilinde dalgalanmaya başladı.

Ereğli Kumyalı Plajının hemen yanında gerçekleşen Mavi Bayrak ödül programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kumyalı Plajımız 33 kriteri gerçekleştirerek mavi bayrak almaya hak kazandı. Bunlar gerçekten zor kriterler.Bunları başarmak kolay değil, arkasında çok büyük emek var. Yani bir kere mavi bayrağı alıp oraya astıktan sonra mavi bayrak orada durmuyor. Mavi bayraklı plajlara tekrar tekrar titizlikle bakılıyor ve TÜRÇEV tarafından takip ediliyor. Bu kendi oluşturduğumuz bir standart değil, dışarıdan bir gözle değerlendiriliyor” diye konuştu.

Plajların mavi bayrak alabilmesinin perde arkasında çok büyük emeklerin olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Bu başarının perde arkasında evsel ve kanalizasyon atıklarının denize bırakılmaması var. Şehrimizin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş olan 23 tane arıtma tesisimiz var. Bu 23 arıtma tesisimiz de denize arıtılmadan bir damla su bırakılmıyor. Yılda 10 bin tane gemi Körfez’e girer ve çıkar.Bu gemilerin sintine atıkları vebalaj suları var ve bunların takibi var. Uçağımız ile havadan denetimler yapılıyor. Bugüne kadar Körfez’de gemilere yazılan ceza tutarı toplam 180 milyon TL civarında. Çok sıkı bir takip var. O çabaların sonucunda mavi bayrak ödülleri veriliyor” dedi.

KOCAELİ’DE 9 PLAJ MAVİ BAYRAKLI OLDU

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” kapsamında Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajları yapılan başvurular sonucunda2023 yılı için “Mavi Bayrak Ödülü” almaya hak kazandı.

Bu plajlar arasında bulunan Ereğli Kumyalı Halk Plajı için ilk defa başvuru yapılmış, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda bu plaj da Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.