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Ebeveynlerin, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları en zor dönem, çocuklarının ergenlik dönemi. Peki ergen psikolojisi nedir? Nasıl başa çıkılır? Ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl davranılmalı? Ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Ergenlik çağındaki bireylerle nasıl iletişim kurulmalı?Zübeyde ÖZLÜ - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Klinik Psikolog Merve Ramazan, ergenlik çağındaki bireye nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında Herkes Duysun’a bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan, ergen psikolojisi ile baş etmenin en önemli yolunun çocuklara sınır koymak, onlara karşı daha yapıcı ve anlayışlı davranmak olduğunu belirtti.

Ergenlik döneminin zorlu bir süreç olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Bu dönem hem ergeneler hem de ebeveynleri için zor bir dönemdir. Ergenler kimliklerini bu dönemde keşfetmeye çalışırlar, ebeveynlerin de bu dönemde çocuklarına uyum sağlamalarını bekliyoruz. Burada esas olan ergenleri anlamaya çalışmaktır. Aileler ergenlik çağındaki çocuklarına net sınırlar koymalıdır. Dürüst olmalılar, iletişim kurmanın en iyi yolu budur. Güvendiğinizi ifade etmelisiniz ve hareketleriniz ile bunu göstermelisiniz. Sorumluluklar vermelisiniz ama tabii ki bu sorumlulukların, ergenin yaşına uygun sorumluluklar olması gerekiyor.“ dedi.

Ergenlik çağının bir numaralı sorunu haline gelen ergenlik krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Merve Ramazan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ergenlik krizi fiziksel, duygusal, bilişsel olarak büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Ergenler bu dönemde kendilerini keşfetmeye çalışırken çevrelerinden de yeni şeyler öğrenirler. Daha bağımsız olma arzuları gelişir. Bu dönemde kimlik karmaşası, anksiyete, öfke, depresyon gibi durumlar gözlenebiliyor. Riskli davranışlarda bulunabiliyorlar. Eskiden alışkanlıklarını terk edebiliyorlar. Ebeveynlerine ve çevrelerine karşı isyankar olabiliyorlar. Bunlar aslında bizim beklediğimiz davranışlar, beklediğimiz durumlar ama aşırıya kaçmadığı sürece.”

“AİLELER ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARA DAHA YAPICI ŞEKİLDE YAKLAŞMALI”

Ergenlik çağının vermiş olduğu gerginlik, isyankar tavırlar ve en önemlisi kişinin kendini ve çevresini yeni yeni keşfetmeye başladığı dönemde ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğine de değinen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Ergenlerin zaten kendini keşfetmeye başladığı dönem olduğu için ailelerin daha yapıcı şekilde yaklaşmaları gerekiyor. ‘Beni anlamıyorsunuz’ dediği zaman, gerçekten orada bir nokta vardır. Ebeveynler her ne kadar ‘Biz seni anlıyoruz’ dese de hala demek ki anlaşılmadığını düşünüyor. Bu sebeple daha onu anlayıcı, daha ona güven verici, ona sorumluluk yükleyici davranışlarda bulunulabilir.” dedi.

Ergen psikolojisi ile baş etmenin en önemli yolunun çocuklara sınır koymak, onlara karşı daha yapıcı ve anlayışlı davranmak olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Merve Ramazan, “Çocuğu şımartmamalıyız. İyi niyet bir şımartı gösterisi de değildir. Daha önce de belirttiğim gibi ergenlere sınır koymak önemli. Eğer sınır koyarsak ve aynı zamanda onları anladığımızı ifade edersek her şey daha yolunda gidecektir.” ifadelerini kullandı.