28. Dönem Edirne Bağımsız Milletvekili adayı Ergin Arslan, köylerdeki göç sorununun büyük bir sorun olduğunu ve bu konuyu düzeltmek için geç kalındığını dile getirerek bu sorunun mutlaka çözümlenmesini istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde milletvekilliğine Edirne'den Ergin Arslan, bağımsız aday oldu.



Adaylık açıklamasında kırsalı hedef alan Ergin Arslan, köylerdeki göçlerin acil şekilde ele alınması gereken konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, düzeltmek için oldukça geç kalınan br sorun olduğunu kaydetti.

Teşvik edici ve destekleyici politikaların hedefine ulaşamadığını ve gerçek anlamda üretimin içinde olan insanların farklı başvuru kriterlerine takıldığını öne süren Arslan, "Bu desteklerden faydalandırılmamıştır. Devlet destek verirken çoğunlukla parasını garantiye alacağı mülk ve hayvan sahiplerine destek olmuştur! Oysa en iyi üretici ömrünü büyük ve küçükbaş hayvanların peşinde geçirerek harcamış ve hayatın içinden tecrübe edinmiş insandır. En iyi üretici tarımda büyüme potansiyeli olan ama süreçte ezilen küçük çiftçilerdir" dedi.

Çobanlık ve çiftçiliğin onurlu meslek olduğunu belirten Arslan, "Bu insanlar üretim yaptığı hayvanı uzaktan gördüğü anda rahatsızlığını anlayabilecek kadar bu alanda uzmanlaşmışlardır. Çiftçiler gerekirse dağı taşı ekmiştir, ömrünü ve bedenini bu uğurda feda etmiştir. Gerçek destek bu insanlara ulaşmadıkça, refah seviyeleri artmadıkça ve bu insanların evlatları köyde kalmaya özendirilmedikçe köylerin göç sorunu devam edecek ve giderek kötü bir hal alacaktır!" dedi.

Arslan, "Köy üretmezse kalkınmamız mümkün değil" yorumunda bulunarak Edirne’yi de bu konuda her fırsatta konuşmaya ve gündem oluşturmaya davet etti.