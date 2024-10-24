Keşan Erikli’de kurulan Erikli Sahili Koruma Yaşatma ve Çevre Derneği, 20 Ekim 2024 tarihinde genel kurul toplantısını Erikli Özcan Kasap lokanta bahçesinde gerçekleştirdi. Üyelerin katılımıyla yapılan toplantıda derneğin kuruluş amaçları, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönem projeleri üyelerle paylaşıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıda, özellikle tapu iptal davası derneğin en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı.

Yönetim kurulu başkanlığına Mefail Güngör seçilirken, yönetim kurulunda Başkan Yardımcısı Özcan Sazlı, Sekreter Cem Takımoğlu, Sayman Şaban Ağaoğlu ve Üye Ziyad Dahliz, yer aldı.

Yedek üyeliklere ise Cengiz Korkut, Neval Karaatlı, Ramazan Sazlı, H.Özer Özbekrem, Mustafa İşçimen olurken Denetime; Oğuz Akalın, Ahmet Yılmaz, Gökhan Sel Denetim Yedek Üyeliklerine; Ahmet Girgin, Mehmet Suphi Baydar, Rafet Ergül seçildi.

Toplantıda, tapu davası dışında,ikincil öncelik olarak arıtma,yollar,çevre temizliği, doğalgaz çalışmaları,sahil düzenleme çalışmaları, vb. Eriklinin diğer sorunları ile ilgili de aksiyon alınacağı yönetim tarafından açıklandı.

Dernek, önümüzdeki dönemde,üye sayısının artmasını ve yeni üyelerin katılımıyla Erikliye faydalı olacak yeni projelere imza atmayı hedefliyor.