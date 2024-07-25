Son zamanlarda Erikli Sahili'nde şikayetlere neden olan sabit şekilde konulan şemsiyeler Keşan Belediyesi tarafından kaldırılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) Keşan Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklama şöyle: “Bu konuda sizlerin taleplerini dikkate alarak harekete geçtik. Halkımızın rahatı ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Bu çerçevede, halkımızın kullanımına açık kumsal alanlarında yer alan ve şikayet edilen sabit şemsiyelerin kaldırılmasına başlandı.

Amacımız, halkımızın Erikli Sahili'ndeki tatilini daha keyifli hale getirmek ve bu güzel sahilimizi herkesin rahatça ve huzurla kullanabilmesini sağlamaktır. Hemşerilerimizin duyarlılığı ve desteği için teşekkür ederiz. Sizlerden gelen geri bildirimler, sahilimizin yönetimini daha iyi bir şekilde şekillendirmemize yardımcı oluyor. Her zaman sizlerle birlikte olmak ve güzel Erikli Sahili'mizi hep birlikte korumak dileğiyle.”