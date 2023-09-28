Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanların Korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Erikli tatil bölgesinde bulunan vatandaşlara, tatil sezonunun kapanmasıyla bölgeden ayrılırken yanlarında getirdikleri evcil hayvanları bölgede bırakmamaları, bırakanları uyarmaları ve cep telefonlarındaki HAYDİ uygulamasından ihbarda bulunmaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.

Jandarma Komutanlığı, tüm yaşayan canlıların ortak kullanımına sunulan dünyamızda daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine, halk desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Jandarma Komutanlığı, bu konuda gerekli yasal işlemleri uygulayacak.