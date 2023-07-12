Keşan Belediyesi Erikli’de yaşayan yazlıkçıların yaşanan sel felaketinden sonra ortaya çıkan yol ve caddelerde yaşanan eleştirilerinin ardından Erikli’de yol yapım çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Erikli sahiline su getirme projemiz kapsamında bozulan yolların yapımına başladıklarını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yalı Caddesi asfalt kırımı, Yaşar Caddesi’nde kilit taş çalışmaları ve Kumcular Sokak’ta asfalt serimi çalışmalarına başladık. Vatandaşımızın yaşadığı su sorununun ardından yol sorunu da tarihe gömeceğiz. Saros’umuzun incisi Erikli’mizde daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturmak, hem misafirlerimize hem de hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için mücadele ediyoruz" ifadeleri yer aldı.