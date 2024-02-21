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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, “Herkesi kucaklayıcı bir siyaset çizgisiyle hareket ederek hizmeti tüm hemşerilerimizin ayağına getireceğiz. ”dedi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, herkesin büyük bir merakla beklediği projelerini kamuoyuyla paylaşıyor. 22 Şubat Perşembe günü Yay Grand Otel’de organize edilecek olan proje tanıtım lansmanı saat 14’te gerçekleştirilecek. HER İLÇEYE 47 PROJE ‘Her İlçeye 47 Proje’ temasıyla gerçekleştirilecek proje tanıtım lansmanına tüm Mardin halkını davet ettiğini dile getiren Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, “Tüm Mardin’i baz alacak şekilde hazırladığımız projelerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Sürecin başladığı andan itibaren Mardin’in hangi köşesine gittiysek bizleri sıcakkanlı bir tavırla bağırlarına basan tüm hemşerilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mardin’in artık kaybedecek bir anı bile kalmadığını düşünerek hareket ediyoruz. Ümitsizliğe asla yer vermeden, hep birlikte sadece Mardin’in yarınlarını düşünerek hareket edeceğiz. Zaman şimdi Mardin’in zamanı, zaman şimdi Mardin’e hizmet etme zamanıdır. Herkesi kucaklayıcı bir siyaset çizgisiyle hareket ederek hizmeti tüm hemşerilerimizin ayağına getireceğiz.” ifade etti. YENİ DÖNEM MARDİN’İN VİZYONU OLACAK Genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle biz birlikte güçlüyüz diyerek zafere ulaşacaklarını kaydeden erin,” Sadece hazırlamakla kalmadığımız, aynı zamanda ivedilikle hayata geçirebileceğimiz şekilde hazırladığımız projelerle tüm ilçelerimizin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Yeni dönem Mardin’in vizyonu olarak hizmet sahnesinde yerini alacaktır. Artuklu ilçemizden Dargeçit’e kadar her sokağı karış karış gezerek nerede yapılması gereken bir hizmet varsa mutlaka yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Biz kendimizi Mardin’e adamış kadrolarla yanınızdayız. AK Parti belediyeciliğini sonuna kadar Mardin için kullanmaya hazırız. Bu vesileyle Perşembe günü gerçekleştireceğimiz proje tanıtım lansmanına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.