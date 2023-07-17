Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklarının artması ile asfaltlar erimeye başlarken cenaze olan köyde vatandaşlar eriyen ziftler dolayısıyla mezarlığa güçlükle ulaştı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bursa - Bilecik Pazaryeri Karayolu üzerinde bulunan Gümüşdere Köyü'nde vefat eden köy eski muhtarı Basri Demirkaya’nın annesi Zehra Demirkaya’nın cenaze törenine katılan köylüler ve Demirkaya’nın yakınları cenazeyi mezarlığa götürürken sıcaktan eriyen asfalt yüzünden zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 32 derece olduğu köyde sıcaktan asfalt eriyip zifte dönüşürken, bazı vatandaşların ayakkabıları ve terlikleri yola yapıştı.