Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bağlarbaşı Mahallesi’ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlara çorba ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - Her hafta ilçedeki bir mahalleyi ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın, bu kez durağı Bağlarbaşı Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle buluşarak çorba ikramında bulunan Başkan Aydın’a esnaf ve vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Muhtarların ve mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde inceleyerek not alan Başkan Aydın, en kısa sürede çözüm üreteceklerinin sözünü verdi.

Bağlarbaşı Meydanı’nda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, daha sonra Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Faruk Dönmez’i makamında ziyaret etti. Bu ziyarete Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın ve Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar da katıldı. Yapılan ziyarette, mahalle sakinleri ve muhtarlar Osmangazi Belediyesi’nden aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Sosyal belediyecilik yapmak için gayret ediyoruz”

Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek sorunları yerinde gördüklerini ve çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Aydın, “Halkımızla iç içe olarak çözüm odaklı hizmetler üretiyoruz. Ayrıca vatandaşımızın sıkıntılarını ve taleplerini birebir dinleyerek sosyal belediyecilik yapmak için gayret ediyoruz” dedi.

Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Faruk Dönmez de, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, her zaman bizlerle bir araya geliyor. Bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Bugün de mahallemizi ziyaret ederek, vatandaşlarımıza çok ikramında bulundu. Kendisine şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretin ardından mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Aydın’la hatıra fotoğrafı çektirdi.