Son dönemlerin çok konuşulan iş insanlarından olmayı başaran Erkan Kadı, tekstil piyasasında yüzde yüz pamuk, yüzde yüz sentetik ve pamuk sentetik içerikli iplik üretimi ve satışıyla hem dokuma hem örgü kumaş piyasasına hizmet vererek ulusal ve uluslararası pazarda kalitesi ile tanınan çalışmalarını sürdürüyor. Sektöründe katma değerler yaratan yatırımlar gerçekleştiren ve iplik üretimi arasında yıllardır yer alan Erkan Kadı 1974 Kilis doğumludur. İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına röportaj veren Erkan Kadı Türkiye’deki iplik üretim çeşitliliğin çok yüksek oluşu nedeniyle dünyada yer alan en büyük pazarlardan birini yani ülkemizi temsil etmenin gurunu önemsediğini belirtip 2024 fuarları ile Türkiye’nin sektör öneminin tartışılmaz olduğunu ve olumlu beklentiler içinde olduğunu söyledi.

Erkan Kadı, kendisini soru yağmuruna tutan muhabirlere ülkemizi yerel ve uluslararası arenada ipilk ve tekstil dışında farklı iş alanlarında da temsil edeceğini söyledi.

Kadı, yeni iş dostları ve müşterileri ile buluşmak adına dünyanın dört bir yanında düzenlenen fuarların gücünü önemsediğini ifade etti.