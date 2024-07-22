Müşteri yoğunluğu hafta sonu, hafta içine göre çok daha fazla olan erkek kuaförleri hafta içi tatili istiyor.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığının, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere Türkiye genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde aldığı karar doğrultusunda erkek kuaförleri pazar günleri, kadın kuaförleri ise salı günü kapalı oluyor. Erkek kuaförleri bu durumdan şikâyetçi, yetkililerden hafta içi bir gün talep ediyorlar.

Bu konu hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Erkek Kuaförü Emrah Dursun, “Biz erkek kuaförleri olarak hafta içi izin talep ediyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz çalıştıkları için hafta sonu müsait oluyorlar. Hafta içi akşam saatlerinde gelebiliyorlar, bu durum da yoğunluğa neden oluyor.” şeklinde konuştu

Dursun ayrıca “Kadın kuaförleri gibi hafta içi herhangi bir gün kapalı olmamız yeterli, hitap ettiğimiz müşteri kitlesi pazar günü müsait ve vatandaşlar pazar günü erkek kuaförlerinin açık olmasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.