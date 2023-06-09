2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda Beykoz Belediyesi, final serisinde rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşısında 3-0 üstünlük kurarak şampiyon oldu.İSTANBUL (İGFA) - Final serisinin bugün İstanbul'da Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçının ilk yarısını Beykoz Belediye 15-13 önde kapattı.

Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısını 28-26 kazanan Beykoz Belediyesi, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.



Final maçı sonrası düzenlenen törene "Senin için Cemalalim ruhun şad olsun" pankartı ile çıkan Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu Beykoz Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile THF Asbaşkanı Salim Öztürk takdim etti. Lig ikincisi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ise madalyalarını THF Yönetim Kurulu üyeleri Altay Atlı ve Serpil Çapar verdi.

