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HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları ise 16-25 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Beşiktaş Safi Çimento’nun 20 puanla ilk yarısını lider bitirdiği Erkekler Süper Ligi, ikinci yarısı 2 Şubat 2024 tarihinde oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Erkekler Süper Ligi’nde ilk yarı tamamlandı. İlk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento, 20 puanla lider bitirdiş. ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nin ilk yarısı oynanan 11. hafta karşılaşmaları ile sona erdi.

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