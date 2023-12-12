Erkekler Süper Ligi’nde ilk yarı tamamlandı. İlk yarıyı Beşiktaş Safi Çimento, 20 puanla lider bitirdiş.ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi'nin ilk yarısı oynanan 11. hafta karşılaşmaları ile sona erdi.
Beşiktaş Safi Çimento’nun 20 puanla ilk yarısını lider bitirdiği Erkekler Süper Ligi, ikinci yarısı 2 Şubat 2024 tarihinde oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları ise 16-25 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanacak.
Erkekler Süper Ligi 11. Hafta Sonuçları;
Beykoz Bld. 36 - 25 Rize Bld.
Köyceğiz Bld. 39 – 36 Trabzon BBSK
Bahçelievler Bld. 29 - 51 Beşiktaş Safi Çimento
İzmir BBSK 27 - 29 Spor Toto
Nilüfer Bld. 30 - 39 Sakarya BBSK