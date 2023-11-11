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Japonya’da tesadüfen erkekleri öldüren bir virüs keşfedildi.ABDPOST (ABD İGFA)

Japon bilim insanları tarafından yapılan açıklama, kısa sürede yankı uyandırdı. Araştırmanın sonuçları, 2021 yılında vizyona giren diziyi hatırlattı. Dizi, sadece erkekleri öldüren bir virüsün ortaya çıkmasından sonra yaşananları anlatıyordu.

Japon bilim insanları uzun süredir yaptıkları çalışmaların sonunda yeni bir virüs türü keşfetti. Tırtıllar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, tırtıllar üzerindeki bir virüsün sadece erkekleri öldürmek üzere evrimleştiği açıklandı.

TESADÜF ESERİ KEŞFEDİLDİ

Minami Kyushu Üniversitesi'nde araştırma teknisyeni olarak görev yapan Misato Terao, üniversitenin terasında bulunan tırtılların, bitkileri daha farklı kemirdiğini fark etmesi üzerine bir araştırmaya başladı. Hemen tırtılları toplayan Terao, bunları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani'nin laboratuvarına götürdü.

Shintani, tırtılların büyük çoğunluğunun dişi olduğunu tespit etti. Shintani, laboratuvara getirilen tırtılların içerisindeki erkeklerle dişileri çiftleştirerek 13 farklı nesil elde etti.

DİŞİLERE DOĞAL SEÇİLİMDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Araştırma sonucunda, 13 nesil sonra yalnızca 3 erkek tırtılın hayatta kaldığını geri kalan büyük kısmın dişi olduğunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren Shintani, tırtılların üzerinde ‘erkek katili’ bir virüs olduğunu keşfetti. Buna göre Shintani, virüslerin anneden çocuklara geçtiğini, üremede sıkıntı yaratmadığını ancak dişilerin doğal seçilimde büyük bir avantaj kazandığını açıkladı.

AKILLARA 2021 YILINDA ÇIKAN DİZİYİ GETİRDİ

Araştırma sonuçları, 2021 senesinde vizyona giren "Y: The Last Man" dizisini akıllara getirdi. Dizide sadece Y kromozomuna saldıran bir virüs nedeni ile dünyada Y kromozomuna sahip tüm memeliler hayatını kaybediyordu.