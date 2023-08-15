Türk Oftalmoloji Derneği tarafından ve Türk Neonatoloji Derneği desteğiyle düzenlenen erken doğan bebeklerde görülen, tedavi edilmezse görme kaybına yol açabilen Prematüre Retinopatisi (ROP) Kursu, 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi (TODEM) Ankara’da yapılacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği, erken doğan bebeklerde görülen Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığı ile ilgili uluslararası bir eğitim düzenleyecek.

Derneğin eğitim birimi Ankara TODEM tarafından Türk Neonatoloji Derneği iş birliği ile 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Prematüre Retinopatisi (ROP) Kursu’nda hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler ve hastalık vakaları kursa katılan göz hekimleriyle paylaşılacak.

ERKEN TANI İÇİN PREMATÜR BEBEKLERİN MUTLAKA ROP İÇİN TARANMASI GEREKLİ

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şengül Özdek, ROP hastalığının erken doğan bebeklerde görülen, retinada damar gelişiminin tamamlanmadan erken doğum sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çekti.

Türkiye'de 32 hafta veya bin 500 gramdan daha küçük doğan bebeklerin risk altında olması nedeniyle ROP için rutin tarama yapıldığı ve bu bebeklerin yüzde 30’unda hafif veya ciddi ROP hastalığı tespit edildiği 2018 yılında yapılan bir araştırma ile ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Özdek, "Bunların çoğunluğu kendiliğinden gerilerken yüzde 5’inde tedavi gerektirecek düzeyde ciddi ROP gelişmektedir (Bas AY, ve ark. TR-ROP Study Group. Br J Ophthalmol. 2018). Tedavi edilmediği takdirde görme kaybı başta olmak üzere pek çok göz hastalığına sebep olabiliyor. Bu nedenle ülkemizde göz hekimleri tarafından çok önem verilen bir hastalık. Türkiye’deki göz hekimlerinin ROP hastalığının tedavisinde dünyada büyük başarısı ve deneyimi bulunuyor.” dedi.

Prof. Dr. Şengül Özdek kursta hem teorik hem de simulasyon aletleriyle uygulamalı eğitim yapılacağını, 3 gün boyunca ROP ile ilgili tüm önemli konuların kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Kursta Uluslararası ROP Sınıflandırması (ICROP) ve sınıflandırmadaki yenilikler, ROP muayene teknikleri, tarama, tedavi ve takip, anjiyografi ve optik koherens tomografinin ROP'daki rolü, mikro, nano ve daha büyük bebeklerde ROP'un özellikleri, lazer tedavisi için ipuçları, agresif ROP vakalarının yönetimi, Anti-VEGF uygulamasının püf noktaları, ROP vakalarında cerrahi tedavi, uzun dönem izlem yukarı, sekel ve komplikasyonların yönetimi ve adli tıp sorunları gibi konular yer alacak. Beceri Transfer Kursları adı verilen uygulamalı eğitim kapsamında ise neonatal resüsitasyon, Eyesi İndirekt Oftalmoskopi Simülatörü ile indirekt oftalmoskopik muayene, retinoskopi ve küçük gruplar halinde uzmanlarla vaka örnekleri üzerinden klinik vaka tartışmaları yapılacak.